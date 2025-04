Washington (Usa), 18 apr. (LaPresse) – Un giudice federale ha respinto una nuova richiesta dell’Associated Press che chiedeva venissero assunti ulteriori provvedimenti per implementare l’ordinanza con la quale si chiede il ripristino dell’accesso dei giornalisti dell’agenzia di stampa ad alcuni degli spazi e degli eventi della Casa Bianca. Il giudice Trevor McFadden, che la scorsa settimana ha assegnato all’Ap una vittoria nella battaglia legale per porre fine al divieto, ha affermato che è troppo presto per affermare che l’Amministrazione Trump stia violando la sua ordinanza, come invece afferma l’Ap. “Non siamo ancora al punto in cui possiamo prendere una decisione definitiva in un senso o nell’altro”, ha dichiarato McFadden.

