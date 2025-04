Trento, 18 apr. (LaPresse) – L’ondata di maltempo stanotte ha provocato una frana del quartiere San Martino di Trento. Lo smottamento ha interessato un’abitazione. In via precauzionale sono state evacuate 14 persone per garantire lo svolgimento delle operazioni di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco. Non si registrano feriti ma la circolazione è bloccata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata