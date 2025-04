Milano, 18 apr. (LaPresse) – Il corpo senza vita di un uomo è stato individuato dai vigili del fuoco nel bacino di laminazione del corso d’acqua a Trissino, nel Vicentino. L’uomo non è stato ancora identificato, ma si tratta con ogni probabilità di uno dei due dispersi da questa sul torrente Agno – padre e figlio – dopo essere probabilmente caduti con l’auto in una voragine aperta in via Terragli a Valdagno (Vicenza). Il cadavere è stato individuato con l’elicottero Drago. Sono in corso le operazioni di recupero.

