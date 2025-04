Torino, 18 apr. (LaPresse) – Il primo ministro britannico Keir Starmer ha parlato con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, questo pomeriggio. I leader hanno discusso dei colloqui in corso e produttivi tra il Regno Unito e gli Stati Uniti sul commercio”. Lo comunica Downing Street in una nota, sottolineando che Starmer “ha ribadito il suo impegno per il commercio libero e aperto e l’importanza di proteggere l’interesse nazionale”. Nel colloquio si è “anche discusso della situazione in Ucraina, in Iran e delle recenti azioni intraprese contro gli Houthi in Yemen”. I due leader “hanno concordato di rimanere in contatto”, si legge.

