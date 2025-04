Milano, 17 apr. (LaPresse) – “Sembra che la leadership della cricca fascista ucraina sia arrivata a Parigi per parlare con Regno Unito, Germania e Francia di quante bare europee saranno disposte ad accettare dopo lo schieramento delle truppe della ‘coalizione dei volenterosi’ in Ucraina”. È quanto ha scritto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev in un un post sul social X.

