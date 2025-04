Washington (Usa), 16 apr. (LaPresse) – Donald Trump intende dare dei soldi e il biglietto aereo a quegli immigrati illegali che scelgono di “auto-deportarsi” fuori dagli Stati Uniti, e promette di lavorare per riportare negli Usa gli immigrati “buoni”. Il presidente ne ha parlato in un ‘intervista a Fox Noticias, nella quale ha annunciato l’implementazione di un “piano di auto-deportazioni”, del quale però non ha fornito particolari dettagli. “Daremo loro uno stipendio.

