Pechino (Cina), 16 apr. (LaPresse/AP) – La Cina ha nominato oggi un nuovo negoziatore capo per il commercio internazionale, in un clima di tensioni tariffarie con gli Stati Uniti. Il governo ha dichiarato che Li Chenggang è stato nominato per sostituire Wang Shouwen, che ha partecipato ai negoziati per l’accordo commerciale del 2020 tra Cina e Stati Uniti.

