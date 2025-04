Milano, 13 apr. (LaPresse) – “L’ospedale Al-Ahli di Gaza è fuori servizio a seguito dell’ordine di evacuazione e dell’attacco di questa mattina. L’Oms ha ricevuto un aggiornamento dal direttore dell’ospedale. Un bambino è morto a causa dell’interruzione delle cure”. È quanto fa sapere in un post sul social X Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). “Il pronto soccorso, il laboratorio, le macchine a raggi X del pronto soccorso e la farmacia sono stati distrutti”, aggiunge, “l’ospedale è stato costretto a trasferire 50 pazienti in altre strutture. 40 pazienti in condizioni critiche non hanno potuto essere trasferiti. L’ospedale non è in grado di ricevere nuovi pazienti in attesa di riparazioni”. “Gli ospedali sono protetti dal diritto internazionale umanitario. Gli attacchi all’assistenza sanitaria devono cessare”, conclude Ghebreyesus, “lo ripetiamo ancora una volta: pazienti, operatori sanitari e ospedali devono essere protetti. Il blocco degli aiuti deve essere revocato. Cessate il fuoco”.

