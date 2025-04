Milano, 13 apr. (LaPresse) – “Ciò che è stato messo in luce è che abbiamo bisogno di produrre negli Stati Uniti e che non saremo ostaggio di altri Paesi, in particolare di nazioni commercialmente ostili come la Cina, che farà tutto ciò che è in suo potere per mancare di rispetto al popolo americano”. È quanto scrive il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un post sul social Truth. “Non possiamo nemmeno permettere che continuino ad abusare del commercio, come hanno fatto per decenni, quei giorni sono finiti!”, ha aggiunto.

