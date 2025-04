Milano, 13 apr. (LaPresse) – Il segretario al Commercio degli Stati Uniti, Howard Lutnick, ha affermato che la decisione presa dall’amministrazione Trump venerdì sera di esentare una serie di dispositivi elettronici, tra cui smartphone e pc, dai dazi introdotti all’inizio di questo mese è temporanea. “Tutti questi prodotti rientreranno nella categoria dei semiconduttori e avranno una tariffa doganale specifica per garantire che vengano rilocalizzati”, ha detto Lutnick in un’intervista ad Abc, “abbiamo bisogno di semiconduttori, chip: dobbiamo farli produrre in America. Non possiamo dipendere dal Sud-est asiatico per tutto ciò che funziona per noi”. “Quindi, quello che sta facendo il presidente Donald Trump è dire che sono esenti dai dazi reciproci, ma sono inclusi nei dazi sui semiconduttori, che arriveranno probabilmente tra un mese o due”, ha aggiunto Lutnick.

