Roma, 13 apr. (LaPresse) – Lo Spezia pareggia contro il Mantova per 2-2 e regala la festa promozione al Sassuolo che torna in serie A dopo un anno di purgatorio. Liguri in vantaggio per 2-1 fino al 94′ vengono raggiunto nei minuti di recupero. Annullato un gol al 97 ai lombardi. Pareggio 1-1 tra Cesena e Frosinone, stesso risultato a Cremona tra Cremonese e Juve Stabia. Lo Spezia resta terzo a 59 punti, a seguire la Cremonese a 53 e lo Juve Stabia a 50.

