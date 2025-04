Roma, 13 apr. (LaPresse) – Al Franchi Fiorentina e Parma non vanno oltre lo 0-0 nel match valido per la 32esima giornata di Serie A. Gli uomini di Chivu imbrigliano i viola che dunque rallentano nella corsa per un posto nelle prossime coppe europee. Al 74′ l’episodio che avrebbe potuto decidere la partita in favore della Fiorentina. Richardson segna ma l’arbitro annulla e chiede l’intervento del Var che – dopo due minuti – conferma la decisione del direttore di gara. Con il pari di oggi la Fiorentina sale a 53 punti e aggancia provvisoriamente la Roma, impegnata stasera nel derby con la Lazio. Il Parma (ora a 28 punti) allontana di una lunghezza il Lecce, sconfitto ieri sera dalla Juventus.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata