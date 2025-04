Roma, 13 apr. (LaPresse) – È di 13 agenti feriti da bottiglie e sassi il bilancio degli scontri tra tifoserie e polizia, nella zona di Ponte Milvio, in piazza Cardinal Consalvi, a Roma prima del derby Lazio-Roma. Per disperdere e per evitare che le due tifoserie entrassero in contatto, sono stati utilizzati gli idranti. Alcuni dei partecipanti agli scontri sono stati fermati. La loro posizione è al vaglio.

