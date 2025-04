Roma, 12 apr. (LaPresse) – Marc Marquez domina nella Sprint Race in Qatar, taglia il traguardo per primo precedendo di oltre un secondo e mezzo il fratello Alex. Terzo posto per Franco Morbidelli, mentre di poco fuori da podio ci sono lo spagnolo Fermìn Aldeguer (quarto) e il francese Fabio Quartararo. Solo ottavo Francesco Bagnaia che paga dazio nella griglia di partenza per una caduta durante le qualifiche. Durante la Sprint riesce comunque a salire dall’11esimo all’ottavo

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata