Milano, 12 apr. (LaPresse) – “È stato arrestato a Istanbul il capo dell’organizzazione criminale ‘Assad Ali Gomaa Khodir’, ricercato dalle autorità giudiziarie italiane per tratta di esseri umani e traffico di migranti”. È quanto fa sapere in un post sul social X il ministro degli Interni turco Ali Yerlikaya. L’uomo arrestato è “Assad Ali Gomaa Khodir, il capo dell’organizzazione criminale che si occupa dell’attraversamento illegale di migranti irregolari verso l’Italia”, ha aggiunto Yerlikaya, “è stato individuato e arrestato in un’operazione a Fatih, Istanbul, a seguito delle attività svolte dalla direzione provinciale della sicurezza di Istanbul, sezione Anti-Migrant Smuggling and Border Gates, sotto il coordinamento del dipartimento Interpol Europol e del dipartimento d’Intelligence”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata