Milano, 12 apr. (LaPresse) – La “sensazione” di alcuni uomini di essere “messi in secondo piano” rispetto alle istanze femminili. È quanto si legge nelle conclusioni della ricerca Eurispes ‘Che cos’è la mascolinità’, realizzata con la collaborazione dell’Associazione Filocolo, ha raccolto le indicazioni di un campione di 1.018 uomini e ha preso in esame diversi aspetti dell’universo maschile in relazione alla percezione del proprio corpo, all’espressione delle proprie emozioni, alle funzioni sociali e al ruolo rispetto alle donne e all’interno della società.

