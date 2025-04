Roma, 1 apr. (LaPresse) – È morto Grant Paterson, il turista scozzese di 54 anni, rimasto ferito nell’esplosione della palazzina a Monteverde a Roma, tra via Pio Foà e via Vitellia, avvenuta domenica 23 marzo. L’uomo che era ospite in un B&B, aveva riportato, a seguito della esplosione causata da una probabile fuga di gas, ustioni su oltre il 70% del corpo ed era stato ricoverato al centro grandi ustioni dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma. La procura della Repubblica di Roma ha disposto l’autopsia sul 54enne.

