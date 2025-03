Milano, 31 mar. (LaPresse) – Le elezioni in Ucraina potrebbero tenersi già quest’estate e l’attuale presidente Volodymyr Zelensky ha intenzione di candidarsi per un secondo mandato. Lo hanno riferito fonti del governo ucraino alla rivista britannica The Economist, aggiungendo che Zelensky ha convocato una riunione la scorsa settimana per dare istruzioni al suo team di organizzare le elezioni dopo un cessate il fuoco completo, che gli Stati Uniti ritengono potrebbe essere attuato entro la fine di aprile. Secondo l’Economist, la data probabile è il 20 aprile, a Pasqua. Il 5 maggio poi è previsto il voto in parlamento sull’estensione della legge marziale, che scade l’8 maggio. La revoca della legge marziale sarebbe il primo passo necessario per avviare il processo elettorale. Le fonti divergono sui tempi esatti, ma la maggior parte afferma che Zelensky pensando all’estate. La legge richiede almeno 60 giorni per la campagna elettorale, quindi la prima opzione possibile è l’inizio di luglio, riporta l’Economist.

