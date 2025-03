Milano, 31 mar. (LaPresse) – È stata estratta viva oggi una donna rimasta intrappolata sotto le macerie di un hotel per quasi 60 ore, dopo il devastante terremoto che ha colpito venerdì il Myanmar. I soccorritori hanno salvato la donna dalle macerie del Great Wall Hotel a Mandalay dopo un’operazione durata cinque ore. Lo riporta l’ambasciata cinese in Myanmar, come riferisce il Guardian. Un video mostra i presenti che applaudono mentre la donna viene portata via su una barella. Le sue condizioni sono stabili.

