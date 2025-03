Milano, 31 mar. (LaPresse) – In una dichiarazione rilasciata questa mattina, Hamas ha invitato tutti coloro che nel mondo sono in grado di maneggiare armi ad agire in risposta al piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di sfollare i palestinesi da Gaza. Lo riporta Al Arabiya.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata