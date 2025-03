Milano, 31 mar. (LaPresse) – Secondo il ministero della Salute palestinese, nelle ultime 48 ore almeno 80 persone sono state uccise e 305 sono rimaste ferite negli attacchi israeliani a Gaza. L’aggiornamento include 53 morti e 189 feriti nel primo giorno dell’Eid al-Fitr, la festa per la fine del Ramadan. Il bilancio delle vittime e dei feriti dal 18 marzo, quando Israele ha rotto il cessate il fuoco, ha raggiunto i 1.001 morti e 2.359 feriti. Lo si legge nella dichiarazione pubblicata su Telegram, come riporta Al Jazeera. In totale, la guerra a Gaza ha causato la morte di 50.357 persone e il ferimento di altre 114.400 dal 7 ottobre 2023.

