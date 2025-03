Milano, 30 mar. (LaPresse) – Donald Trump si è detto “molto arrabbiato” con Vladimir Putin per aver criticato la credibilità del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, aggiungendo che, se dovesse saltare l’accordo “per fermare lo spargimento di sangue in Ucraina” per “colpa della Russia”, applicherà “dazi su tutto il petrolio che esce dalla Russia”. Lo ha detto lo stesso presidente Usa in una telefonata a NBC News on Sunday. Questo, ha aggiunto Trump “significherebbe che se compri petrolio dalla Russia, non puoi fare affari negli Stati Uniti”, ha detto. “Ci sarà una tariffa del 25% su tutto il petrolio, una tariffa da 25 a 50 punti su tutto il petrolio”, ha rimarcato l’inquilino della Casa Bianca precisando però di aver “un ottimo rapporto” con Putin e che “la rabbia si dissipa rapidamente se fa la cosa giusta”.

