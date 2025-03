Milano, 30 mar. (LaPresse) – Fornendo un bilancio aggiornato delle vittime, la giunta militare al potere in Myanmar ha affermato in una nota rilasciata oggi che circa 1.700 persone sono state uccise dal terremoto di venerdì, circa 3.400 sono rimaste ferite e circa 300 risultano disperse. A causa dell’inaffidabilità delle comunicazioni, la vera portata del disastro rimane poco chiara e si prevede che il bilancio delle vittime aumenterà in modo significativo. Lo riporta il Guardian. Salgono a 18 i morti per il sisma a Bangkok, nella vicina Thailandia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata