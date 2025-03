Dubai (Emirati Arabi Uniti), 30 mar. (LaPresse/AP) – Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha dichiarato che Teheran ha respinto i negoziati diretti con gli Stati Uniti. Si tratta della risposta alla lettera del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sul programma nucleare. Le osservazioni di Pezeshkian hanno rappresentato il primo riconoscimento ufficiale di come l’Iran ha risposto alla lettera di Trump. Ciò suggerisce anche che le tensioni potrebbero aumentare ulteriormente tra Teheran e Washington. Pezeshkian ha detto: “Sebbene la possibilità di negoziati diretti tra le due parti sia stata respinta in questa risposta, è stato sottolineato che la strada per i negoziati indiretti rimane aperta”.

