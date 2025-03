Milano, 30 mar. (LaPresse) – “Giuseppe Conte sta facendo una speculazione indegna sulla questione delle armi, perché è stato presidente del Consiglio. Caro Conte, in quella sede hai firmato per portare le spese per la difesa al 2%. Se hai annusato la paura degli italiani e la vai a utilizzare come hai utilizzato l’abolizione della povertà, non c’è una diversità politica” tra di noi, “ma c’è una diversità etica”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, nel suo intervento conclusivo del congresso del partito in corso a Roma.

