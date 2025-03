Kiev (Ucraina), 29 mar. (LaPresse/AP) – Le forze russe si stanno preparando a lanciare una nuova offensiva militare nelle prossime settimane per aumentare la pressione sull’Ucraina e rafforzare la posizione negoziale di Mosca nei colloqui per il cessate il fuoco. Lo hanno detto analisti del governo e dell’esercito ucraino. Secondo funzionari di Kiev, la mossa potrebbe dare al presidente russo Vladimir Putin tutte le ragioni per ritardare le discussioni sulla sospensione dei combattimenti. Con l’avvicinarsi della stagione dei combattimenti primaverili, il Cremlino sta valutando una spinta su più fronti lungo la linea del fronte di 1.000 chilometri, secondo gli analisti e i comandanti militari. Due funzionari diplomatici del G7 hanno concordato con questa valutazione.

