Roma, 29 mar. (LaPresse) – Un ragazzino di 16 anni è stato trasportato dal 118 in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Sebastiano Martire, dopo essere stato accoltellato al culmine di una lite tra comitive di ragazzini. Il ferimento, secondo quanto apprende LaPresse, è avvenuto, in viale Annibal Caro, nella centralissima piazza di Frascati, un Comune in provincia di Roma ai Castelli Romani. La vittima è in gravi condizioni. Sul posto polizia e carabinieri.

