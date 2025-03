Roma, 28 mar. (LaPresse) – “È un decreto legge molto semplice composto da un solo articolo che interviene sulla legge di ratifica del protocollo Albania e non sul contenuto del protocollo, e lo fa rendendo possibile utilizzare la struttura già esistente nel centro di Gjader per le persone che possono essere trasferite dall’Italia e non solo per quelle che venivano trasferite all’esito di operazioni di soccorso in mare. Questo ci consentirà l’immediata riattivazione del centro che non perde le sue funzioni”, “non viene snaturato, ma se ne amplia la disponibilità”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri.

