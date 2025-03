Milano, 28 mar. (LaPresse) – “Abbiamo abbracciato la teoria del numero aperto in maniera sostenibile, progressiva e programmata per evitare di ‘scassare’ il sistema universitario con una apertura improvvisa e non progettata”. Lo ha detto Anna Maria Bernini, ministra dell’Università e della Ricerca, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata