Milano, 26 mar. (LaPresse) – La rivista The Atlantic ha pubblicato quelli che ha descritto come ulteriori messaggi provenienti dalla chat sugli attacchi nello Yemen del gruppo Signal in cui apparivano alti funzionari dell’esercito e dell’intelligence statunitense. La pubblicazione è avvenuta dopo che alcuni funzionari dell’amministrazione Trump avevano criticato l’Atlantic e il suo direttore Jeffrey Goldberg, sostenendo che i messaggi non contenevano informazioni segrete. Goldberg e Shane Harris dell’Atlantic hanno affermato che queste affermazioni “ci hanno portato a credere che le persone dovrebbero leggere i testi per trarre le proprie conclusioni”. “C’è un chiaro interesse pubblico nel divulgare il tipo di informazioni che i consiglieri di Trump hanno incluso in canali di comunicazione non sicuri, soprattutto perché le figure di spicco dell’amministrazione stanno tentando di minimizzare il significato dei messaggi che sono stati condivisi”, hanno aggiunto.

