Milano, 26 mar. (LaPresse) – Nel 2024 il 23,1% della popolazione è a rischio di povertà o esclusione sociale (nel 2023 era il 22,8%). Lo comunica l’Istat in un rapporto sulle condizioni di vita e di reddito delle famiglie relativo agli anni 2023 e 2024, specificando come ciò significhi trovarsi in almeno una delle tre seguenti condizioni: a rischio di povertà, in grave deprivazione materiale e sociale oppure a bassa intensità di lavoro.

