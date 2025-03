Milano, 26 mar. (LaPresse) – Chiusura in deciso ribasso per la Borsa di New York dopo che la Casa Bianca ha preannunciato dazi sulle auto da parte del presidente Usa Donald Trump. A Wall Street, al termine della seduta di oggi, il Nasdaq segna -2,04% a 17.899,04 punti, il Dow Jones cede lo 0,31% a 42.454,79 punti e l’indice S&P 500 cala dell’1,12% a 5.712,20 punti.

