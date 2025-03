Milano, 24 mar. (LaPresse) – Le delegazioni di Russia e Stati Uniti non prevedono di firmare alcun documento dopo i colloqui in corso a Riad, in Arabia Saudita. “No, non è previsto alcun documento”, ha detto all’agenzia di stampa Tass il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata