Milano, 24 mar. (LaPresse) – Israele non ha ricevuto alcuna nuova proposta da parte dell’Egitto per la ripresa della tregua con Hamas. Lo ha affermato un funzionario israeliano al Times of Israel: “Non abbiamo sentito parlare di nessuna nuova proposta”. In precedenza un funzionario egiziano aveva detto ad Ap che Hamas aveva “risposto positivamente” a una nuova proposta di accordo, che prevede il rilascio di cinque ostaggi viventi in cambio di una pausa prolungata nei combattimenti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata