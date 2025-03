Milano, 24 mar. (LaPresse) – Hamas ha pubblicato un video che mostra in vita gli ostaggi israeliani Elkana Bohbot e Yosef-Haim Ohana, entrambi rapiti al festival Nova il 7 ottobre e ancora trattenuti nella Striscia di Gaza. Lo riporta il Times of Israel. L’Hostage Families Forum ha chiesto ai media israeliani di non pubblicare il video o le immagini tratte dalla clip finché non avranno l’approvazione delle famiglie.

