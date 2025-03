Milano, 23 mar. (LaPresse) – “Ho parlato con Rustem Umerov, che mi ha informato sull’incontro e sul corso dei negoziati. La nostra squadra sta lavorando in modo del tutto costruttivo e la discussione è piuttosto utile. Il lavoro delle delegazioni continua”. È quanto scrive in un post sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky riferendosi ai negoziati in corso a Riad, in Arabia Saudita, con la delegazione degli Stati Uniti. “Oggi si è tenuto il secondo incontro tra le squadre ucraine e statunitensi in Arabia Saudita. Questa volta a un livello più tecnico, con i nostri militari, diplomatici e rappresentanti del ministero dell’Energia”, ha precisato Zelensky.

