Milano, 23 mar. (LaPresse) – Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz conferma che l’esercito (Idf) ha “eliminato con successo” l’alto funzionario di Hamas Ismail Barhoum nell’attacco che ha colpito l’ospedale Nasser a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. Katz ha elogiato l’Idf e lo Shin Bet per l’attacco a Barhoum, che secondo lui era “il nuovo primo ministro di Hamas a Gaza, sostituto di Issam Daalis, il precedente primo ministro eliminato qualche giorno fa”. Lo riporta il Times of Israel. Katz ha aggiunto che l’offensiva in corso contro Hamas si sta “espandendo” e ha “giurato” che Israele continuerà i suoi attacchi finché gli ostaggi non saranno rilasciati.

