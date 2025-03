Milano, 21 mar. (LaPresse) – “La Turchia non si arrenderà al terrorismo di strada”. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, commentando le proteste in corso contro l’arresto del sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu. “Stiamo assistendo al fatto che si vuole agitare le nostre strade con il pretesto di un’operazione di corruzione a Istanbul”, ha aggiunto, “non tollereremo che un manipolo di incompetenti tenti di turbare la pace della nostra nazione, di provocare il nostro popolo, di terrorizzare e disturbare la Turchia solo per non turbare le proprie fortune, i propri interessi, i propri affitti e i propri piani di saccheggio”. Lo riporta Trt Haber. “Il CHP (il partito di Imamoglu, ndr) deve prendere le distanze non solo dai ladri che si sono impadroniti dei comuni, ma anche dalle organizzazioni terroristiche”, ha continuato, “nessuno può arrivare da nessuna parte in questo Paese attaccando la nostra polizia, minacciando i nostri giudici e procuratori, mettendo sotto pressione i tribunali, sfidando la democrazia e la volontà nazionale e ricorrendo a mezzi illegali, illegittimi, immorali e antidemocratici”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata