Francoforte (Germania), 21 mar. (LaPresse) – Con 53 voti favorevoli, il Bundesrat ha approvato la modifica costituzionale del freno al debito, per il pacchetto finanziario multimiliardario per investimenti su difesa, infrastrutture e clima, con la maggioranza richiesta dei due terzi. Il via libera del Bundesrat era l’ultimo scoglio per il pacchetto ‘Xxl’ di investimenti, voluto dalla possibile nuova coalizione di governo tra Cdu-Csu e Spd, che ha già ricevuto l’approvazione da parte del Bundestag, grazie al sostegno anche dei Verdi. Il pacchetto finanziario prevede l’allentamento del freno all’indebitamento a favore di maggiori spese per la difesa e del fondo speciale per le infrastrutture. Cdu-Csu e Spd vogliono esentare in futuro dal freno al debito le spese per la difesa superiori all’1% della produzione economica. Inoltre verrà creato un fondo speciale del valore di 500 miliardi di euro per le infrastrutture e la protezione del clima. Anche i Laender dovrebbero trarne vantaggio: saranno messi a disposizione 100 miliardi di euro del fondo speciale. Inoltre, il freno al debito per gli Stati federali verrà allentato. In futuro, come il governo federale, potranno prendere in prestito fino allo 0,35% del loro prodotto interno lordo all’anno, che equivarrebbe a circa 15 miliardi di euro all’anno.

