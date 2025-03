Deir-Al-Balah (Striscia di Gaza), 20 mar. (LaPresse/AP) – L’esercito israeliano ha annunciato che non permetterà più ai palestinesi di entrare nel nord di Gaza da sud, ripristinando il blocco sul nord dell’enclave che ha mantenuto per gran parte della guerra prima del cessate il fuoco di gennaio. L’esercito israeliano ha messo in guardia le persone dall’utilizzare la principale autostrada nord-sud del territorio per entrare o uscire dal nord e ha detto che solo il passaggio verso il sud sarà consentito lungo la strada costiera di Gaza.

