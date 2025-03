Milano, 19 mar. (LaPresse) – “Abbiamo incaricato le nostre squadre di risolvere le questioni tecniche relative all’attuazione e all’estensione del cessate il fuoco parziale. Le squadre ucraine e americane sono pronte a incontrarsi in Arabia Saudita nei prossimi giorni per continuare a coordinare i passi verso la pace”. È quanto ha fatto sapere sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo una telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “Abbiamo incaricato i nostri consiglieri e rappresentanti di portare a termine questo lavoro il più rapidamente possibile”, ha aggiunto, “abbiamo preso atto del lavoro positivo dei nostri consiglieri e rappresentanti: Rubio, Waltz, Kellogg, Yermak, Sybiha, Umerov e Palisa. In ulteriori incontri, i team potranno concordare tutti gli aspetti necessari per avanzare verso una pace duratura e garanzie di sicurezza”.

