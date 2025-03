Lo ha detto il portavoce Dmitry Peskov citato dalla Tass

Il Cremlino ritiene che non vi sia reciprocità da parte dell’Ucraina nell’onorare il cessate il fuoco di 30 giorni sulle infrastrutture energetiche concordato martedì tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo statunitense Donald Trump. “Purtroppo vediamo che finora non c’è reciprocità da parte del regime di Kiev. Ci sono stati tentativi di colpire le nostre infrastrutture energetiche, lo sapete”, ha detto il portavoce Dmitry Peskov, come riporta l’agenzia Tass.

Raid russi, colpito ospedale a Sumy

Continuano intanto i raid russi sull’Ucraina, è stato colpito un ospedale a Sumy. Qui tutte le notizie di oggi sul conflitto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata