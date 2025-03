Torino, 19 mar. (LaPresse) – Sei cadaveri sono arrivati a Lampedusa dopo che le motovedette della guardia costiera e della guardia di finanza hanno recuperato, e fatto sbarcare a Lampedusa, 10 superstiti di un naufragio avvenuto in più riprese. Al largo dell’isolotto di Lampione, le motovedette della Capitaneria e delle Fiamme gialle hanno soccorso, riferisce Agrigentonotizie, un gommone sgonfio e quasi affondato attaccato al quale c’erano 6 uomini e 4 donne. I militari, sempre nei pressi di Lampione, hanno recuperato 6 cadaveri, tutti di giovani uomini, già portati alla camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana. I 10 superstiti hanno riferito d’essere partiti domenica notte in 56 da Sfax, in Tunisia. Dopo meno di 24 ore di navigazione, molti migranti (il numero è imprecisato) sono caduti in acqua forse a causa del mare agitato. Il gommone ha però proseguito la sua navigazione.

