Milano, 19 mar. (LaPresse/AP) – Un portavoce dell’esercito israeliano (Idf) ha negato l’attacco a un complesso dell’Onu a Deir al-Balah, nel centro della Striscia di Gaza. Nel presunto bombardamento sono rimasti feriti sei dipendenti, di cui uno è morto in ospedale per le ferite riportate. “Contrariamente a quanto riportato, l’esercito israeliano non ha colpito un edificio delle Nazioni Unite”, ha affermato l’Idf in un comunicato.

