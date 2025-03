Milano, 13 mar. (LaPresse) – Webuild rivede al rialzo la guidance per il 2025. Lo comunica la società in una nota sui risultati finanziari. “Sulla scia di questi risultati, del consolidato posizionamento in un mercato in forte espansione e della robusta piattaforma costruita nel tempo, Webuild – informa la nota – ha rivisto al rialzo i target 2025, definiti nel piano ‘Roadmap al 2025 – The Future is Now’, che già prevedevano obiettivi ambiziosi. La nuova guidance prevede per il 2025 ricavi maggiori di 12,5 miliardi, in crescita rispetto al precedente target di 10,5-11 miliardi. EBITDA maggiore di 1,1 miliardi, rispetto ad un precedente target di 990-1.050 milioni, e una solida cassa netta superiore a 700 milioni, rispetto all’indicazione di una cassa netta positiva”.

