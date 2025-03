Milano, 13 mar. (LaPresse/AP) – Yuri Ushakov, consigliere del presidente russo Vladimir Putin per la politica estera, ha affermato in un discorso televisivo che il cessate il fuoco temporaneo di 30 giorni proposto dagli Stati Uniti aiuterebbe Kiev, offrendo una “pausa temporanea per l’esercito ucraino”. Ushakov ha avuto ieri una telefonata con il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Mike Waltz.

