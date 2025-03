Milano, 13 mar. (LaPresse) – Il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov non ha escluso che Vladimir Putin possa esprimersi oggi sulla proposta di un cessate il fuoco temporaneo di 30 giorni in Ucraina. “I presidenti di Russia e Bielorussia parleranno oggi, rispondendo alle domande alla conferenza stampa”, ha detto in un’intervista al canale televisivo Rossiya-1, “il presidente Putin probabilmente farà valutazioni più specifiche e sostanziali” sulla tregua concordata a Gedda tra Stati Uniti e Ucraina. Lo riporta Ria Novosti.

