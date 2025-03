Milano, 13 mar. (LaPresse) – Allerta rossa per le piene dei fiumi domani in Emilia Romagna domani e scuole di ogni ordine e grado chiuse a Bologna. La Regione ha diramato l’allerta in particolare per le piene dei fiumi, dei corsi minori e il rischio di frane. Saranno interessate le aree di montagna, collina e pianura del bolognese e i territori confinanti del ferrarese e ravennate. Già dalle prime ore della mattina sono, infatti, previsti temporali intensi, più probabili sulla fascia appenninica centro orientale e sulla pianura centrale della regione a cui seguiranno le piogge in tarda mattinata e verso sera. Queste piogge potranno creare diffusi innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua superiori alle soglie tre per il Reno e gli affluenti, superiori alle soglie due con possibili superamenti delle soglie tre sui bacini romagnoli.

APPROFONDISCI LA NOTIZIA

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata