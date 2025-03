Milano, 12 mar. (LaPresse) – Parlando ai giornalisti nello Studio Ovale, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che le sanzioni per la Russia potrebbero essere “devastanti” se decidesse di continuare la guerra e di non accettare la tregua di 30 giorni. “Ci sono cose che si possono fare che non sarebbero piacevoli in senso finanziario”, ha detto Trump, come riporta la Bbc, “sarebbe molto male per la Russia. Non voglio farlo, perché voglio ottenere la pace”. Queste “questioni finanziarie” potrebbero rivelarsi “devastanti” per Mosca, ha aggiunto.

