Milano, 12 mar. (LaPresse) – L’inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Steve Witkoff, visiterà Mosca per convincere la parte russa a firmare un accordo di cessate il fuoco di 30 giorni in Ucraina. “Il nostro team sta lavorando duramente. Il signor Witkoff si recherà a Mosca questa settimana per cercare di convincere la Russia a fare questo accordo. Speriamo che ci riusciranno”, ha detto la portavoce della Casa Bianca, Caroline Levitt a Fox News.

